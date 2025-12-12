Corriere dello Sport | Napoli il futuro di Lucca in bilico | prestito possibile a gennaio

Il futuro di Giovanni Lucca al Napoli è incerto, con possibilità di un prestito a gennaio. Il giocatore, che ha raccolto poche opportunità finora, potrebbe vedere ridursi ulteriormente il suo spazio a causa del ritorno imminente di Lukaku e delle rotazioni in squadra. La situazione rimane da valutare nei prossimi mesi.

Gioca poco, incide a fasi alterne e con il ritorno ormai imminente di Lukaku il suo spazio rischia di ridursi ulteriormente. Per questo, il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe cambiare già a gennaio. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli sta valutando concretamente l'ipotesi di un prestito per permettere all'attaccante di trovare continuità e rilanciarsi, tornando protagonista con maggiore regolarità. Anche contro il Benfica, in Champions League, Lucca è entrato soltanto nel finale senza riuscire a cambiare l'inerzia del match.

