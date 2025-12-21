Milano-Cortina | Salvini ' al lavoro per presenza atleti di tutti i Paesi in conflitto'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Sto lavorando perché gli atleti di tutti i Paesi del mondo, anche quelli in conflitto, possano esserci, perché lo sport unisca, la cultura unisca". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca su Retequattro parlando di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

