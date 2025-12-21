Milano-Cortina | Salvini ' al lavoro per presenza atleti di tutti i Paesi in conflitto'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Sto lavorando perché gli atleti di tutti i Paesi del mondo, anche quelli in conflitto, possano esserci, perché lo sport unisca, la cultura unisca". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca su Retequattro parlando di Milano-Cortina.

Milano-Cortina: Salvini, 'al lavoro per presenza atleti di tutti i Paesi in conflitto' - "Sto lavorando perché gli atleti di tutti i Paesi del mondo, anche quelli in conflitto, possano esserci, perché lo sport unisca, la cultura unisca". lanuovasardegna.it

Salvini, 'quanto è mia competenza sulle Olimpiadi sta procedendo' - Tutte le opere di competenza del Mit sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 "stanno procedendo". ansa.it

Nell’anno dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, a Venezia si può pattinare nella sala da ballo affrescata al primo piano di un antico palazzo settecentesco. È l’installazione di Olaf Nicolai. - facebook.com facebook

Allianz e Rai raccontano la strada verso Milano-Cortina: al via la docuserie sugli azzurri ilsole24ore.com/art/allianz-e-… x.com

