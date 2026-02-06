Milano Cortina Alé Ohoh una ballata del coreografo Sebax Dance

In vista delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026, il coreografo Sebax Dance ha messo in scena “Milano Cortina Alé Ohoh”. Si tratta di una performance che unisce danza e musica, pensata per coinvolgere il pubblico con un linguaggio semplice e diretto, capace di far arrivare il messaggio senza intermediari.

MILANO – In vista delle Olimpiadi e ParaOlimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 prende forma , un progetto artistico che intreccia danza e musica in una performance capace di parlare al cuore del pubblico attraverso un linguaggio universale ed emozionale. Ideata dal coreografo e performer Sebastiano Fumagalli, in arte SebaxDance, in collaborazione con Dario & Luca,la ballata si sviluppa come un racconto in movimento della durata di circa 45 secondi. Un tempo breve ma intenso, pensato per condensare energia, emozione e significato, trasformando il gesto coreografico in narrazione.

