Giorni caldi per la nazionale italiana. Rino Gattuso sta decidendo le ultime convocazioni in vista dei playoff mondiali. La partita contro l’Irlanda del Nord si avvicina, e ci sono voci di un’assenza importante tra i convocati. Se l’Italia passa il turno, affronterà la vincente tra Bosnia e Galles. La tensione cresce, e le scelte di Gattuso potrebbero fare la differenza.

Si avvicina il momento dei playoff per accedere ai mondiali della prossima estate con l’Italia che dovrà affrontare l’Irlanda del Nord in semifinale per poi vedersela in caso di successo con la vincente della partita tra Bosnia e Galles. Italia, le possibili convocazioni di Gattuso (Ansa Foto) – calciomercato.it Gennaro Gattuso sta iniziando a studiare le possibili convocazioni, andando a capire chi potrebbe fare al caso della squadra azzurra per le partite che serviranno a staccare il pass per Messico, USA e Canada. In queste ultime settimane si è parlato di diversi profili, da Marco Palestra del Cagliari e Davide Bartesaghi del Milan che potrebbero fare il loro esordio nella nazionale maggiore, mentre appare in dubbio il ritorno di Nicolò Zaniolo, nonostante la buona stagione vissuta con l’Udinese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Convocazioni nazionale, le ultime sulle scelte di Gattuso: si va verso un’esclusione eccellente | CM

Approfondimenti su Gattuso Convocazioni

Ultime notizie su Gattuso Convocazioni

