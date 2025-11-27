Juve Cagliari | le ultime sulle scelte di Spalletti verso il match dello Stadium Pronte rotazioni massicce

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dopo le fatiche di Bodo. iLa  Juventus  ha a disposizione solo  una seduta e mezza  completa per preparare la sfida di  sabato pomeriggio  allo  Stadium  contro il  Cagliari. Con la squadra impegnata  oggi  in un lavoro che  mescola scarico e tattica, il poco tempo a disposizione per la preparazione, unito alla  fatica  della trasferta di  Bodø, rende  lecito aspettarsi delle rotazioni  massicce da parte di  Luciano Spalletti. Le certezze in mediana e sulla trequarti. Le  rotazioni  mirano a  riportare in campo  gli elementi lasciati a riposo in Champions o quelli che hanno  impressionato subentrando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve cagliari le ultime sulle scelte di spalletti verso il match dello stadium pronte rotazioni massicce

© Juventusnews24.com - Juve Cagliari: le ultime sulle scelte di Spalletti verso il match dello Stadium. Pronte rotazioni massicce

Approfondisci con queste news

Probabili formazioni Juventus-Cagliari: le sensazioni su Openda, David e Vlahovic. Chance per Gaetano - Nella giornata di sabato 29 novembre, andrà in scena allo Juventus Stadium di Torino la ... fantamaster.it scrive

juve cagliari ultime scelteJuve Cagliari, rossoblù al lavoro: prosegue la preparazione in vista della sfida - Juve Cagliari, rossoblù al lavoro al CRAI Sport Center di Assemini: continua la preparazione per la sfida di Torino I rossoblù intensificano la preparazione in vista della trasferta di Torino contro l ... Si legge su calcionews24.com

juve cagliari ultime scelteVerso Juventus Cagliari, la situazione degli infortunati in vista della 13a giornata: ecco le ultime - Verso Juventus Cagliari, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane deve fare a meno di alcuni elementi chiave in vista della 13a giornata: le ultime Archiviata la 12ª giornata di Serie A, il Cagliari si prep ... cagliarinews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juve Cagliari Ultime Scelte