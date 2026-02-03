In casa Roma cresce l’ansia per le condizioni di Gianluca Mancini, che si è infortunato durante l’ultima partita. I medici stanno monitorando attentamente il difensore, ma ancora non ci sono certezze sui tempi di recupero. I tifosi sperano in una pronta ripresa, mentre il club valuta le prossime mosse.

Apprensione in casa Roma per quelle che sono le condizioni di Gianluca Mancini. Le condizioni di Gianluca Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it Gianluca Mancini è uscito malconcio dalla sfida contro l’Udinese con il calciatore che dovrà sostenere degli esami per verificare le sue condizioni. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, potrebbe esserci il rischio di naso rotto per il centrale della Roma con i giallorossi che sono chiamati a scendere in campo lunedì 9 contro il Cagliari. L'articolo Infortunio Mancini, le ultime sulle condizioni del difensore CM proviene da CalcioMercato.it. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Aggiornamenti sulle condizioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, dopo il recente infortunio durante la partita di Europa League contro lo Stoccarda.

