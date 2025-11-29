Comandante dei carabinieri si uccide con la pistola di servizio in caserma a Tursi | aveva 31 anni

Sotto shock il paese di 4mila abitanti in provincia di Matera e la città di origine del maresciallo Marco Lomagistro: verso il lutto cittadino. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Comandante dei carabinieri si uccide con la pistola di servizio in caserma a Tursi: aveva 31 anni

