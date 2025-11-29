Comandante dei carabinieri morto in caserma a Tursi vicino Matera Marco Lomagistro aveva 31 anni

Un giovane comandante di carabinieri è stato trovato morto in caserma dai suoi colleghi a Tursi: aveva 31 anni. Sulla vicenda indaga il comando di Matera. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Comandante dei carabinieri morto in caserma a Tursi vicino Matera, Marco Lomagistro aveva 31 anni

A trovare questa mattina il giovane carabiniere ormai senza vita sono stati dei colleghi. Marco Lomagistro era comandante dei Carabinieri e aveva solo 31 anni - facebook.com Vai su Facebook

