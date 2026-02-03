La ricerca di un’occupazione in Italia si fa sempre più complicata. Nonostante le tante offerte di lavoro disponibili, molti candidati non riescono a trovare un impiego perché mancano le competenze richieste. Il mercato del lavoro è fermo e i lavoratori faticano a entrare o rimanere nel mondo del lavoro.

Lavorare in Italia è diventato sempre più difficile, soprattutto per coloro che cercano un impiego. Secondo l’analisi del 2026, il mercato del lavoro è paralizzato: le offerte sono numerose, ma i candidati spesso non possiedono le competenze richieste. Nello stesso tempo, coloro che già occupano un posto di lavoro tendono a tenerlo stretto, creando una mancanza di mobilità professionale. La crescita dell’offerta di posti di lavoro, in un contesto in cui il numero di candidati aumenta del 50% tra il 2022 e il 2026, rende il processo di selezione ancora più complesso. Le aziende, a causa della scarsa disponibilità di talenti con le competenze necessarie, si ritrovano a dover utilizzare l’intelligenza artificiale per filtrare e selezionare tra migliaia di profili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro in Italia: l’impiego come risorsa strategica per i lavoratori.

Approfondimenti su Lavoro Italia

È stato approvato il progetto di fattibilità per il nuovo centro per l'impiego a San Giovanni Galermo, in via Cavallaro.

Negli ultimi anni, i rottami di alluminio sono passati da sottoprodotto industriale a risorsa strategica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Guida Definitiva 2024-2025: Autoimpiego, Resto al Sud 2.0 e Incentivi Centro-Nord. - Retefin.it -

Ultime notizie su Lavoro Italia

Argomenti discussi: Giovani, lavoro e futuro: perché l'Italia non convince più (e gli under 35 cercano occupazione all'estero); In Italia in dieci anni non ho concluso nulla. Qui a Londra ho comprato casa, fatto due figli e ho un bel lavoro; L’Italia degli inattivi: perché un adulto su tre è fuori dal lavoro; L’Italia che cambia: meno dialetto, meno matrimoni, più anziani al lavoro - Pressenza.

Lavorare in Italia è diventato più difficile, chi ha un impiego se lo tiene strettoIl mercato del lavoro italiano nel 2026 è paralizzato: molte persone si candidano ma poche hanno le giuste competenze, e chi ha un lavoro se lo tiene stretto. Anche in questo scenario l’AI sta portand ... tomshw.it

Ferrero offre 440 posti di lavoro in Italia e all’estero: selezioni aperteFerrero offre 440 posti di lavoro in Italia e nelle sedi estere. Le assunzioni interessano operai di produzione, manutentori e profili tecnici, informatici, commerciali e di staff. Ecco cosa sapere e ... ticonsiglio.com

**Sviluppo Lavoro Italia in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Livorno organizza il “Ligabue recruiting day”.** La seconda tappa arriva a Livorno! Una occasione per un confronto diretto con i/le recruiter e scoprire le posizioni aperte! Dove: Centro p - facebook.com facebook

La ripresa del #lavoro in #Italia non è solo un dato statistico: incide concretamente sulla vita delle famiglie. Grazie all’impegno del #GovernoMeloni, crescono i nuclei con due o più occupati e diminuiscono quelli senza lavoro. La direzione intrapresa è quella g x.com