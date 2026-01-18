Controlli a tappeto nel pisano | otto denunce e patenti ritirate

Nel territorio pisano, i carabinieri hanno completato un controllo straordinario che ha portato all’identificazione di otto persone, alle quali sono state contestate varie irregolarità. Durante l’operazione, sono state ritirate diverse patenti di guida. L’attività si inserisce in un più ampio impegno per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme stradali nella provincia di Pisa.

