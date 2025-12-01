Maxi controlli nel weekend | 40 pattuglie dei Carabinieri contro furti e truffe nel Sannio

Tempo di lettura: 3 minuti Durante il fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un’operazione straordinaria per incrementare ulteriormente la vigilanza nei ventuno Comuni di competenza, impiegando complessivamente 40 pattuglie che hanno eseguito mirati controlli a 203 veicoli sospetti, identificando 290 persone, alcune già note alle Forze dell’Ordine, riuscendo a centrare l’obbiettivo che si erano prefissati, ossia impedire la consumazione dei furti in abitazione, spesso lasciate disabitate per lo shopping natalizio, negli esercizi commerciali, in particolare nelle farmacie, nelle rivendite di tabacchi, presso i distributori di carburante e sventando i possibili tentativi di truffa agli anziani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maxi controlli nel weekend: 40 pattuglie dei Carabinieri contro furti e truffe nel Sannio

