Mangiava al ristorante e scappava senza pagare contro di lei 350 denunce | arrestata la signora delle truffe

Una donna nota come la “signora delle truffe” aveva perfezionato un modo semplicemente ingegnoso per evitare il conto: mangiava al ristorante e poi scappava senza pagare. La sua strategia, il classico «mordi e fuggi», le ha permesso di accumulare oltre 350 denunce. Ora, dopo aver colpito ancora una volta, è stata arrestata. La sua storia mette in evidenza come l’ingegno possa sfociare in truffa.

La sua strategia era il classico « mordi e fuggi », nel senso più letterale dell’espressione. La “signora delle truffe”, così era diventata nota all’ennesimo colpo messo a segno, entrava nei ristoranti, ordinava il suo pasto, lo consumava con gran gusto. Poi usciva dalla porta principale con un gran sorriso e senza scucire mezzo euro. Dopo un curriculum di tutto rispetto che conta 350 denunce e un foglio di via dal questore di Sondrio, è caduta nella trappola della sua stessa gola per un conto da 40 euro. Proprio mentre stava tentando di trovare la via d’uscita al Chakramen in via XX Settembre, a Torino, è stata intercettata dai camerieri. 🔗 Leggi su Open.online

