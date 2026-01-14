Donna spara contro le vetrine di tre bar | in auto con lei c' era anche un imprenditore

Nella notte tra martedì e mercoledì, a Pavia, una donna ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro le vetrine di tre bar. In auto con lei si trovava anche un imprenditore. L’episodio è oggetto di indagini da parte delle autorità per chiarire motivi e circostanze dell’accaduto.

Spari contro le vetrine di tre bar a Pavia, denunciata una donna di 33 anni - Gli agenti della squadra mobile di Pavia hanno già identificato e denunciato i presunti responsabili degli spari contro le vetrine di tre bar cittadini. ansa.it

Questo è il volto pacifico e sereno di una giovane donna americana che dice a un agente dell’immigrazione: “stai calmo, non ce l’ho con te”. Pochi secondi dopo, quello stesso agente le spara in faccia. Un atto di violenza inaudita che spegne la vita di una ma facebook

La polizia federale spara a Portland, in Oregon. Feriti un uomo e una donna x.com

