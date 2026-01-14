Donna spara contro le vetrine di tre bar | in auto con lei c' era anche un imprenditore

Da milanotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra martedì e mercoledì, a Pavia, una donna ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro le vetrine di tre bar. In auto con lei si trovava anche un imprenditore. L’episodio è oggetto di indagini da parte delle autorità per chiarire motivi e circostanze dell’accaduto.

Nel cuore della notte tra martedì e mercoledì ha sparato diversi colpi contro le vetrine di tre bar a Pavia. In auto con lei, una donna ucraina di 33 anni, c'era un imprenditore italiano di 35 anni. Sono stati denunciati per i reati di danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti a. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

