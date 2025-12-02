Incrocio della Martinella la Regione stanzia 750 mila euro | cantieri aperti nel 2026
La messa in sicurezza dell ’incrocio ‘Martinella’ sulla Provinciale 35 tra Torre Boldone e Bergamo, la riqualificazione di via Roma e delle strade limitrofe a Misano Gera d’Adda e lavori alle strade comunali con annessi muri di sostegno e marciapiedi a Valbondione. Questi gli interventi per la Bergamasca finanziati dalla delibera regionale approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi. I fondi messi in campo danno copertura agli emendamenti approvati dal Consiglio regionale in fase di assestamento di bilancio. Per quanto riguarda la ‘Martinella’, Regione conferma lo stanziamento di 750 mila euro sul costo complessivo di 1,25 milioni di euro per la nuova corsia e il sottopasso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
