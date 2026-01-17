Lavori stradali approvata la riqualificazione di una lunga serie di vie Cantieri per 750 mila euro

La giunta di Ravenna ha approvato un intervento di riqualificazione per diverse vie della città, tra cui Val Venosta, Val Brembana, Val di Fiemme e un tratto di via Val Pusteria. L’intervento, del valore di 750 mila euro, prevede lavori stradali finalizzati al miglioramento delle condizioni delle strade e alla riqualificazione urbana. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e qualità della viabilità per residenti e visitatori.

Le vie Val Venosta, Val Brembana, Val di Fiemme e un primo tratto di via Val Pusteria sono al centro del progetto di riqualificazione approvato dalla giunta di Ravenna. Si tratta di un valore dei lavori pari a 750 mila euro. Il progetto nasce dall’esigenza di ristrutturare le sedi stradali migliorando la viabilità e garantendo, col rifacimento di marciapiedi di larghezza adeguata, la circolazione in sicurezza all’utenza debole. Le strade dove verrà realizzato l’intervento, presentano, per buona parte della lunghezza, marciapiedi sterrati e inghiaiati di larghezza variabile inferiore a 1,5 metri lineari, con cordonature danneggiate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

