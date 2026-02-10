Oggi la squadra ha avuto un giorno di riposo. Domani torna in campo per preparare la prossima partita. I giocatori si riprendono dagli infortuni e il tecnico valuta le scelte per la formazione. La Continassa resta il centro delle ultime novità sulla Juventus.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Giorno di riposo in casa Juventus. Spalletti ha concesso 24 ore di stacco e l’appuntamento è per domani alla Continassa per preparare al meglio la sfida contro l’Inter. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Vlahovic: lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: oggi giornata di riposo. Domani si ritorna in campo

L' ALLENAMENTO della JUVE alla vigilia del Pafos: tornano in gruppo BREMER e RUGANI

