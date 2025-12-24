Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Dopo giorni di lavoro intenso, alla Continassa scatta l’ora del riposo. Luciano Spalletti ha deciso di concedere una breve tregua ai suoi ragazzi. In vista della delicata trasferta contro il Pisa, in programma sabato 27 dicembre all’Arena Garibaldi, la Juventus osserverà un giorno di stop completo proprio nella giornata di domani, 25 dicembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Continassa Juve: squadra al lavoro verso il Pisa, domani riposo per tutti i bianconeri

Elimoghale si è allenato con la prima squadra. Bremer, Cabal, Conceicao e McKennie a parte. Zhegrova influenzato. Stasera la cena di Natale della squadra: presente anche Elkann - Questa mattina, Destiny Elimoghale si è allenato con la prima squadra della Juventus. tuttojuve.com