Continassa Juve | squadra al lavoro verso il Pisa domani riposo per tutti i bianconeri
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Dopo giorni di lavoro intenso, alla Continassa scatta l’ora del riposo. Luciano Spalletti ha deciso di concedere una breve tregua ai suoi ragazzi. In vista della delicata trasferta contro il Pisa, in programma sabato 27 dicembre all’Arena Garibaldi, la Juventus osserverà un giorno di stop completo proprio nella giornata di domani, 25 dicembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Elimoghale si è allenato con la prima squadra. Bremer, Cabal, Conceicao e McKennie a parte. Zhegrova influenzato. Stasera la cena di Natale della squadra: presente anche Elkann - Questa mattina, Destiny Elimoghale si è allenato con la prima squadra della Juventus. tuttojuve.com
Juventus, lavoro alla Continassa: infortuni da valutare in vista della trasferta di Pisa - Dopo il successo sulla Roma, la Juventus prepara la sfida del 27 dicembre tra lavoro differenziato, gestione dei carichi e assenze da monitorare. it.blastingnews.com
Juventus, i calciatori celebrano il Natale alla Continassa. Luciano Spalletti e la squadra dedicano messaggi personalizzati ai fan - Luciano Spalletti e la squadra dedicano messaggi personalizzati ai fan L’atmosfera natalizia ha avvolto il Training Center della Continassa, ... juventusnews24.com
Juventus, dalla Continassa: allenamento finito, le ultime su McKennie, Bremer e gli altri - facebook.com facebook
Gatti Juve, notizie incoraggianti dalla Continassa! Ecco quando è previsto il ritorno in gruppo del difensore centrale: tutti gli aggiornamenti x.com
