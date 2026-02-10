La consigliera di Fratelli d’Italia ha fatto scalpore con una dichiarazione netta: preferiamo rafforzare i legami con gli austriaci, mentre i palestinesi non ci interessano. La frase ha scatenato molte reazioni e solleva nuovamente il tema delle alleanze e delle politiche estere del partito.

"> Le Inaccettabili Dichiarazioni della Consigliera Castro. La recente discussione all’interno del consiglio comunale di Calenzano, in provincia di Firenze, ha suscitato indignazione e sdegno tra i cittadini. La consigliera Monica Castro, membro di Fratelli d’Italia, ha esposto opinioni più che discutibili sulla proposta di gemellaggio con la città di Jenin, in Palestina. Affermazioni come quelle che Castro ha fatto, sollevano interrogativi sul rispetto e sulla dignità umana nel dibattito politico. Durante la seduta del 29 gennaio, Castro ha etichettato i palestinesi di Jenin con termini inaccettabili come “poveretti” e “storpi”, evidenziando una mancanza totale di empatia verso le condizioni di vita di chi vive in territori segnati da conflitti e ingiustizie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Consigliera FdI: ‘Meglio gemellaggi con austriaci, i palestinesi non ci servono!’

Durante l’assemblea comunale di Calenzano, Monica Castro, consigliera di Fratelli d’Italia, ha fatto alcune dichiarazioni shock sul gemellaggio con Jenin.

Una consigliera di Fratelli d’Italia ha scatenato una polemica con parole dure sui palestinesi, definendoli “storpi, poveri e senza casa”.

