Meglio un gemellaggio con l’Austria che è ricca invece dei palestinesi storpi poveri e senza casa | bufera a Calenzano per le parole di una consigliera FdI – Il video

Una consigliera di Fratelli d’Italia ha scatenato una polemica con parole dure sui palestinesi, definendoli “storpi, poveri e senza casa”. La donna ha anche espresso il desiderio di instaurare un gemellaggio con l’Austria, che considera più ricca e stabile, e ha criticato il fatto che finora il Comune abbia preferito altre relazioni. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e accuse di insensibilità tra i cittadini.

«Io non ho capito perché a Calenzano siamo sempre andati a trovare tutti questi disastri. Cioè, non si poteva fare un gemellaggio con l'Austria che sono ricchi, stanno bene, venivano qui, ci portavano qualche risorsa. Non ho capito perché noi ci andiamo sempre a far male, cioè noi dobbiamo andare da quelli poveretti, quelli storpi, tutti ridotti male, senza casa, senza nulla, non riconosciuti (il riferimento è ai palestinesi, ndr ). Ditemi perché voi siete così?». È stata travolta dalla bufera la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Monica Castro, dopo le dichiarazioni pronunciate durante il consiglio comunale di Calenzano dello scorso 29 gennaio.

