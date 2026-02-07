Benemerenza civica a Lorenzo Virgulti non solo elogi per il poliziotto ferito negli scontri di Torino | cosa è successo

Lorenzo Virgulti, il poliziotto ferito durante gli scontri a Torino, riceve una benemerenza civica. La cerimonia si svolge ad Ascoli Piceno, tra gli applausi e i riconoscimenti delle autorità. Nel frattempo, sui social si moltiplicano i commenti di chi diffonde odio e insulti, creando un contrasto evidente tra il rispetto ufficiale e la cattiva informazione che circola online.

Ascoli PIceno, 7 febbraio 2026 – Da una parte il riconoscimento ufficiale delle istituzioni, dall'altra l'odio scomposto che corre veloce sui social network. In mezzo c'è Lorenzo Virgulti, il giovane poliziotto ascolano rimasto ferito sabato scorso durante gli scontri avvenuti a Torino nel corso del corteo per Askatasuna. Meloni visita in ospedale il poliziotto aggredito durante il corteo a Torino Strascichi profondi sul piano umano e familiare. Una vicenda che, oltre alle conseguenze fisiche, ha lasciato strascichi profondi sul piano umano e familiare. Il Comune di Ascoli ha deciso di stringersi attorno al proprio concittadino.

