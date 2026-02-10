Coniugi-ciclisti falciati sulla Statale a Senigallia erano sposati da 8 mesi | all?automobilista 20enne di Cagli un anno e 9 mesi Questa non è giustizia

SENIGALLIA Un anno e nove mesi di reclusione, pena sospesa. È il patteggiamento varato ieri mattina dal gup Francesca De Palma per il 20enne di Cagli alla guida della Madza 2 che, la mattina del 13 agosto 2024, travolse sulla Statale adriatica i coniugi Sara Ragni e Marco Torcianti, all'altezza della stazione di servizio del Ciarnin. La coppia, sposata da otto mesi e residente a Polverigi, aveva trovato la morte mentre si allenava in bici. Lei aveva 36 anni, lui 47. I risarcimenti Il patteggiamento era stato subordinato al risarcimento, andato ai familiari della coppia, alla Fondazione Scarponi e al Fondo vittime della Strada.

