Luciano Teodori chi è il marito di Gigliola Cinquetti | Ci siamo sposati dopo tre mesi in segreto

Luciano Teodori, marito di Gigliola Cinquetti, è un giornalista. Nato il 5 settembre 1950, a Tivoli, in provincia di Roma, di lui si sa che è schivo e molto riservato. All’età di 29 anni ha sposato Gigliola, e stanno insieme da più di 40 anni. Come la moglie, Luciano non ha profili social di alcun tipo. I due si sono incontrati per caso sull’Isola di Ponza durante una vacanza e, dopo una breve frequentazione, si sono sposati nel 1979. Luciano Teodori e Gigliola Cinquetti sono convolati a nozze in pieno segreto e poco o nulla si è saputo della loro unione per moltissimo tempo. La Cinquetti spiego così, candidamente, questa scelta “sui generis”: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non l’ho detto a nessuno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

