Auto in contromano sulla statale di Lecco la paura degli automobilisti | È stato scioccante È il terzo caso in tre mesi – Il video

Un’auto ha percorso contromano la carreggiata nord del tunnel del Monte Barro, alle porte di Lecco, seminando il panico tra gli automobilisti in transito verso la città. Alcuni veicoli si sono trovati costretti a spostarsi sulle corsie laterali. Solo la prontezza dei conducenti e la fortuna hanno impedito che la situazione degenerasse in un incidente grave. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’intero percorso dell’auto contromano. In particolare, gli agenti stanno cercando di stabilire il punto esatto in cui il conducente ha imboccato la statale in direzione opposta e per quanto tempo abbia mantenuto la marcia contromano prima di uscire dal tunnel o invertire la rotta. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro. Il video

Leggi anche: Scontro sulla statale, tre auto coinvolte: paura per un 18enne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Auto contromano in Tangenziale Nord bloccata dagli automobilisti; Guida contromano: quali sono le sanzioni previste?.

Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro - Non si tratta di un caso isolato, l'ultimo precedente sulla SS36 in zona lago ... leccotoday.it

Lecco, incidente in galleria sulla Statale 36: un'auto si ribalta, due donne ferite - Lecco, 21 ottobre 2025 – Incidente con un'auto ribaltata nella galleria del Monte Barro della Statale 36. ilgiorno.it

Code da incubo sulla Statale 36, un’ora e mezza per fare 4 chilometri: “Così è una follia” - Succede ormai da giorni (e proseguirà probabilmente almeno fino a Natale). msn.com