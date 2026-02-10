Confindustria Sicilia Diego Bivona eletto presidente | Scelta di grande valore

Diego Bivona è stato eletto oggi nuovo presidente di Confindustria Sicilia. L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che ha espresso le sue congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per questa nomina. La decisione è stata accolta con entusiasmo da chi conosce bene il settore industriale locale.

Cva Canicattì rinnova gli organismi sociali: Diego Lo Sardo eletto presidente Emilio Messina eletto presidente di Federescursionismo Sicilia: rinnovato il consiglio direttivo regionale delle guide naturalistiche Lo scorso 13 dicembre si è svolta l'assemblea regionale di Federescursionismo Sicilia, durante la quale sono state rinnovate le cariche associative e eletto il nuovo consiglio direttivo.

