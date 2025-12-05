Cva Canicattì rinnova gli organismi sociali | Diego Lo Sardo eletto presidente

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025

L’assemblea dei soci della Cva Canicattì ha rinnovato gli organismi sociali, eleggendo Diego Lo Sardo presidente e Vincenzo Gallo vicepresidente. Dopo diciotto anni alla guida della cooperativa, Giovanni Greco lascia la presidenza ed è stato nominato presidente onorario per il contributo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

