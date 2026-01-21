Conferenza stampa Italiano pre Bologna Celtic | Ecco chi gioca in porta domani Poi l’annuncio sul futuro di Dominguez
Il Bologna si prepara ad affrontare il Celtic nel settimo turno di Europa League, con l’attenzione rivolta alla formazione titolare e alle strategie del tecnico Italiano. In vista della partita, è stata ufficializzata la composizione del reparto portieri, mentre si attende anche un aggiornamento sul futuro di Dominguez. La sfida rappresenta un momento fondamentale per i rossoblù nel percorso europeo, con l’obiettivo di consolidare la qualificazione.
Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successo Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr., intanto è ufficiale un colpo in linea verde. Doppia mossa dei rossoblù in entrata Calciomercato Milan, Loftus-Cheek lascia i rossoneri? Voci a sorpresa, cosa è successo nelle ultime ore per il suo futuro Calciomercato Juve: Mateta ha preso una decisione, comunicato il suo futuro al Crystal Palace! Novità importantissime Yildiz supera Yamal! Ecco la classifica dei migliori Under 22 secondo il CIES Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successo Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Continassa Juve: ecco quando la conferenza stampa di Spalletti pre Bologna, novità sulla formazione titolare. Smentita dell’ad sul mercato!Martedì 7 novembre, Luciano Spalletti presenterà la formazione della Juventus in vista della sfida contro il Bologna.
Conferenza stampa Italiano pre Verona Bologna: «Ho letto che siamo a -16 dalla capolista ma…»Vincenzo Italiano ha presentato la sfida tra Hellas Verona e Bologna, in programma per il recupero della 16ª giornata di Serie A 202526.
Argomenti discussi: Verona-Bologna | Conferenza prepartita di Italiano; Massimiliano Allegri, al conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Allegri: Ridurre i nostri risultati alla fortuna è una mancanza di rispetto. Col Lecce turnover; Il commento di Vincenzo Italiano.
Conferenza stampa Gasperini pre Roma Stoccarda: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Europa League 2025/26Conferenza stampa Gasperini pre Roma Stoccarda: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Europa League 2025/26 Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma Stoccarda ... calcionews24.com
Conferenza stampa Pisilli pre Roma Stoccarda: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Europa League 2025/26Conferenza stampa Pisilli pre Roma Stoccarda: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Europa League 2025/26 Niccolò Pisilli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma Stoccarda di Eur ... calcionews24.com
La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Niccolò Pisilli alla vigilia di Roma-Stoccarda Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/747… E del centrocampista asroma.com/it/notizie/747… #ASRoma #UEL x.com
AS Roma. . LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Niccolo Pisilli Press conference ahead of Roma v Stoccarda - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.