Conegliano regola il fanalino e resta imbattuta in Serie A1 Adigwe e Lubian solidissime

Conegliano mantiene la testa della classifica in Serie A1 femminile, restando imbattuta dopo la sedicesima giornata. La squadra ha superato San Giovanni in Marignano con un convincente 3-0, confermando solidità e continuità di prestazioni. Adigwe e Lubian si sono distinti per presenza e rendimento, contribuendo alla vittoria e rafforzando la posizione in campionato.

Conegliano ha sconfitto San Giovanni in Marignano con un secco 3-0 (25-23; 25-17; 25-19) nel match valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d'Europa hanno prevalso con qualche patema d'animo nel più classico dei testa-coda, difendendo la propria imbattibilità in campionato e confermandosi saldamente al comando della classifica generale con sei punti di vantaggio nei confronti di Scandicci. Le neopromosse rimangono invece in ultima piazza e in piena lotta per non retrocedere. Le Pantere, che stanno cercando di ingranare dopo aver perso la finale del Mondiale per Club contro Scandicci, si sono prodigate in una rimonta da 17-21 nel primo set di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, hanno operato l'allungo risolutivo sul 16-16 nella seconda frazione e nel terzo parziale sono risalite di forza dal 12-15.

