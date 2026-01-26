Durante una festa tra amici, si è consumato un grave episodio di violenza, che ha coinvolto una minorenne. La condanna definitiva stabilisce cinque anni e otto mesi di reclusione per l’autore di questa azione, segnando un triste episodio che ha interrotto bruscamente un momento di convivialità.

Cinque anni e otto mesi di reclusione per quella violenza che troncò all’improvviso le risate e la serenità di una serata di festa tra amici. La corte di Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista un giovane all’epoca dei fatti ventenne, finito a processo per violenza sessuale ai danni di una minore. Secondo le contestazioni, il ragazzo avrebbe costretto la vittima – allora diciassettenne – a compiere atti sessuali sotto la minaccia di un coltello in un momento in cui gli altri partecipanti alla serata non erano presenti. Nelle scorse settimane, gli ermellini hanno rigettato l’ultimo ricorso della difesa dell’imputato, rendendo così definitiva la condanna inflitta nei precedenti gradi di giudizio per quei fatti, avvenuti nell’autunno del 2020 in una casa della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incubo alla festa tra amici. Violentò una minorenne. La condanna è definitiva

