Dopo la strage in Svizzera Asl | Qui ci sono regole rigide Appello dei gestori | Stop abusivi

Dopo la tragedia di Crans Montana, l’ASL sottolinea l’importanza di rispettare le normative di sicurezza, evidenziando la necessità di prevenzione e controlli rigorosi. I gestori richiedono un intervento deciso contro le attività abusive che compromettono la sicurezza pubblica. La storia dimostra come il rispetto delle regole sia fondamentale per prevenire incidenti e proteggere vite umane.

La storia della prevenzione e della sicurezza è lastricata di tragedie umane e vite spezzate. Come quella di Crans Montana, in Svizzera, dove a causa dell’ incendio divampato in un bar hanno perso la vita 40 persone, mentre altre 119 sono rimaste ferite. Ma quali sono le norme che, anche nel nostro territorio, vanno seguite per evitare che episodi del genere possano accadere? A fare chiarezza è il Servizio di Igiene pubblica del dipartimento Prevenzione dell’ Asl Centro. "È importante ricordare - spiegano - la distinzione tra locali regolarmente autorizzati e spazi che, in occasione di eventi speciali, vengono utilizzati in modo improprio, generando potenziali situazioni di rischio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo la strage in Svizzera. Asl: "Qui ci sono regole rigide". Appello dei gestori: "Stop abusivi" Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno alla festa dei ragazzini: “Ci sono almeno 40 morti” Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno alla festa dei ragazzini: “Ci sono almeno 40 morti” | Video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dopo la strage in Svizzera. Asl: Qui ci sono regole rigide. Appello dei gestori: Stop abusivi; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 115 feriti, 6 italiani dispersi e 13 ricoverati. Dopo la strage in Svizzera. Asl: "Qui ci sono regole rigide". Appello dei gestori: "Stop abusivi" - Il Dipartimento di prevenzione: "Le criticità più frequenti riguardano impianti non idonei". msn.com

Strage in Svizzera, la diretta. Palazzo Chigi: «Sei italiani dispersi e 11 feriti». Fuoco partito partito dalle candele sulle bottiglie champagne - Una serata di festa che si è trasformata in un incubo: decine di vite di ventenni che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ... leggo.it

Strage in Svizzera, i primi nomi dei feriti e dispersi italiani dopo il rogo. La Farnesina: «Massima cautela, identificazione complessa» - Emergono i primi nomi dei ragazzi italiani feriti o dispersi dopo il devastante incendio a Crans- msn.com

Il13. . STRAGE CRANS - MONTANA. TAJANI “ 6 ITALIANI ANCORA DISPERSI DOPO L’INCENDIO “ LO ZAKA DEL MAGHEN DAVID ALOM, SEZIONE CROCE ROSSA ISRAELIANA, SPECIALIZZATA NEL RICONOSCIMENTO DI CORPI CARBONIZZATI E’ GI - facebook.com facebook

#Tajani a #CransMontana dopo la strage nel locale: 13 feriti e 6 dispersi italiani x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.