Andrea Pucci annuncia che l’evento a Pucci rischia di saltare. “Se va avanti così dovrò chiedere l’elemosina”, dice ironico. La sua presenza al Festival è in bilico, e ora si cerca un sostituto. La situazione si fa tesa e tutti aspettano di capire chi prenderà il suo posto. Nel frattempo, si parla di possibili manovre per distrarre da altri problemi, come quello di Petrecca.

Il “mi si nota di più” di morettiana memoria sta bene con tutto, persino con Andrea Pucci. Di lui abbiamo scritto, anche della possibilità che il suo “caso” sia funzionale a distrarre da un altro, quello Petrecca, ben più spinoso. Com’è noto, il comico ha deciso di rinunciare al Festival di Sanremo: avrebbe dovuto co-condurre ma l’idea di chiamarlo all’Ariston non è piaciuta a molti sui social e, stando alle sue parole, le critiche e “le minacce” lo hanno portato a fare un passo indietro. Poteva salire su quel palco e dimostrare di sapere il fatto suo, di essere capace di strappare un sorriso, magari una risata, senza essere nulla di ciò per cui è criticato, ha scelto diversamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Conad annulla un evento a Pucci, lui commenta: "Se va avanti così dovrò chiedere l'elemosina". Chi prenderà il suo posto al Festival?

Conad ha deciso di interrompere il contratto con Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026.

Andrea Pucci salta un altro impegno lavorativo.

