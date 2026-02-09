Andrea Pucci salta un altro impegno lavorativo | Se continua così dovrò chiedere l' elemosina

Andrea Pucci salta un altro impegno lavorativo. Dopo aver rinunciato a partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo, l’attore e comico dice di essere in difficoltà.

Dopo la rinuncia alla partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttore, per Andrea Pucci arriva un’altra battuta d’arresto sul piano professionale. Il comico, finito al centro delle polemiche nelle ultime ore, ha infatti visto saltare anche un ulteriore ingaggio lavorativo.A raccontarlo è.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, salta la co-conduzione

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo.

