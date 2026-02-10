Comunicato Stampa | IL CANADESE MANIK SHARMA SI AGGIUDICA IL CONCORSO GRIFO D' ORO ASI PER GIOVANI DESIGNERS

Venerdì 6 febbraio 2026, nella sede ASI di Villa Rey a Torino, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso Grifo d'Oro ASI 2025. Il 27enne canadese Manik Sharma, diplomato allo IED di Torino, è risultato il vincitore tra i cinque finalisti selezionati dalla giuria internazionale che ha esaminato gli elaborati di oltre 130 candidati. Si sono classificati secondi ex-aequo Ilenia Bucchieri (30 anni, laureata in Design all'Università di Modena) e Lorenzo Cotta (26 anni, diplomato al liceo artistico). Il Concorso Grifo d'Oro ASI è stato promosso dalla Commissione Case Costruttrici e Designers della Federazione su iniziativa di Enrico Fumia per riprendere un'iniziativa lanciata nel 1965 da Nuccio Bertone, vero "talent scout" capace di lanciare nell'Olimpo del car design gli stilisti più geniali e prolifici del XX secolo.

