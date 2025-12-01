Sabato 29 novembre, al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa (NA), l'Automotoclub Storico Italiano ha consegnato il Certificato di Identità e la Targa Oro al Locotender a vapore del 1896, prezioso e unico esemplare rimasto in Italia conservato nella collezione della Fondazione FS Italiane. Per l'occasione sono intervenuti Agnese Di Matteo (Vicepresidente ASI), Gabriele Savi (Presidente della Commissione ASI Rotabili Ferroviari), Alberto Sgarbi e Michele Fontani (Commissione ASI Rotabili Ferroviari), Luigi Cantamessa (Direttore Generale della Fondazione FS Italiane) e Oreste Orvitti (Direttore del Museo). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: TARGA ORO ASI AL LOCOTENDER COUILLET A VAPORE DEL 1896 CONSERVATO AL MUSEO FERROVIARIO NAZIONALE