La specializzazione valorizza la profonda esperienza di Reply nell'ecosistema AWS e la sua capacità di sviluppare soluzioni agentiche pronte per la produzione, basate su Amazon Bedrock Agents e framework nativi AWS, consentendo alle organizzazioni di superare la fase di sperimentazione ed evolvere verso modelli operativi autonomi, scalabili e in grado di generare valore misurabile. Reply è stata inoltre nominata Un esempio recente è la collaborazione di “Siamo orgogliosi di aver ottenuto la specializzazione AWS Agentic AI e di essere tra i primi Implementation Partner per Amazon Bedrock AgentCore, un risultato che rafforza il nostro ruolo di partner strategico nell'adozione delle innovazioni AWS e la capacità dei team Reply di creare sistemi di intelligenza artificiale autonomi in grado di portare valore concreto e scalabile per i clienti”, ha dichiarato Questi riconoscimenti confermano l'impegno di Reply nel supportare le aziende nell'adozione di soluzioni AI avanzate su AWS, coniugando eccellenza tecnologica e competenze di settore per accelerare il passaggio dalla sperimentazione alla piena operatività. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Reply ottiene la specializzazione AWS Agentic AI