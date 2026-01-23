I fossili di Bolca e la Val d' Alpone verso l' Unesco | il sito veronese candidato ufficiale per il 2027

I fossili di Bolca, situati nella Val d'Alpone, sono candidati ufficiali per il patrimonio mondiale dell'Unesco, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento nel 2027. Questo sito rappresenta un'importante testimonianza della biodiversità e della storia naturale del passato, offrendo un patrimonio culturale di valore internazionale. La candidatura rafforza l'attenzione sulla tutela e valorizzazione di un patrimonio unico nel suo genere, riconosciuto per la sua importanza scientifica e storica.

Bolca si avvicina a un traguardo di rilievo internazionale nel percorso verso il riconoscimento come Patrimonio mondiale dell'Unesco. Il sito geopaleontologico veronese è stato infatti indicato dalla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco come candidatura italiana alla Lista del Patrimonio. Il sito di Bolca, noto per i suoi fossili di grande valore scientifico, punta a ottenere il riconoscimento come patrimonio dell'umanità UNESCO. Mostre e musei restano aperti. Visitabile anche il sito Unesco. Musei, mostre e siti storici della città rimangono aperti, offrendo l'opportunità di scoprire e conoscere il patrimonio culturale locale. Il sito comprende anche le aree di San Giovanni Ilarione e Roncà e ha restituito decine di migliaia di reperti, ben conservati. Un archivio naturale di biodiversità, patrimonio della comunità scientifica. Bolca e la Val d'Alpone compiono oggi un passo decisivo: la candidatura italiana all'UNESCO per il 2027 mette al centro un patrimonio scientifico e identitario. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO ha indicato il sito come candidatura italiana alla Lista del Patrimonio Mondiale per il 2027. Ecosistemi marini dell'Eocene a Bolca e in Val d'Alpone candidati a patrimonio Unesco. La decisione finale attesa nel 2027.

