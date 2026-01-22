Comunicato Stampa | Fossili di Bolca verso l' UNESCO

Il sito di Bolca, noto per i suoi fossili di grande valore scientifico, punta a ottenere il riconoscimento come patrimonio dell’umanità UNESCO. L’obiettivo è valorizzare e tutelare questo importante patrimonio paleontologico, promuovendo una maggiore consapevolezza sulla sua importanza storica e naturalistica. La proposta, sostenuta dal Consiglio Regionale Veneto, mira a preservare e condividere con il mondo questa significativa testimonianza del passato.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.

