Giovanni Grillo entra a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club d’Italia. La nomina arriva da Rieti e rappresenta un passo importante per la sua carriera. Ora, Grillo si prepara a contribuire a decisioni chiave per l’organizzazione, portando la sua esperienza nel settore.

Il riconoscimento giunge da Rieti, ma proietta lo sguardo dell’Automobile Club d’Italia verso una figura di spicco del panorama locale: il Dott. Giovanni Grillo è stato nominato membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club d’Italia, un incarico che sottolinea il valore professionale e umano di un professionista che ha dedicato anni a sostenere e vigilare sull’attività dell’Automobile Club reatino. La notizia, resa pubblica oggi, 8 febbraio 2026, dall’Automobile Club di Rieti, ha suscitato un’ondata di congratulazioni e apprezzamento, testimoniando l’importanza del ruolo svolto dal Dott.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Giovanni Grillo

Questo articolo esplora le principali tematiche legate ai conti giudiziali nelle istituzioni scolastiche, offrendo una guida pratica per Dirigenti Scolastici, DSGA e Revisori dei Conti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giovanni Grillo

Argomenti discussi: Giovanni Grillo nominato membro del Collegio dei Revisori dei Conti ACI; Giovanni Grillo nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club d’Italia: il plauso dell’Automobile Club Rieti; Ciro Grillo presenta ricorso contro la condanna a otto anni per stupro di gruppo.

Giovanni Grillo nominato membro del Collegio dei Revisori dei Conti ACIIl commercialista reatino Giovanni Grillo (nella foto) è stato nominato membro del Collegio dei Revisori dei Conti ACI (Automobile Club d’Italia). Incarico di prestigio per il consigliere comunale di ... rietinvetrina.it

Caso Grillo Jr, muore il figlio del presidente del collegio. Slitta l'udienza per luttoPer un improvviso grave lutto che la notte scorsa ha colpito il Presidente del collegio, salta la sentenza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e di suoi tre amici. Il figlio del ... rainews.it

Giovanni Grillo nominato membro del Collegio dei Revisori dei Conti ACI facebook

Studenti e memoria storica al centro dell’XI Premio Giovanni Grillo x.com