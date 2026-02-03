Hiljemark Pisa adesso è ufficiale | lo svedese è il nuovo allenatore dei toscani! Il comunicato

Il Pisa ha annunciato ufficialmente il nuovo allenatore: si tratta dello svedese Hiljemark. Dopo settimane di attesa, il club toscano ha confermato l’incarico, con un comunicato che svela tutti i dettagli. La scelta del tecnico internazionale segna un passo importante per il futuro della squadra.

Ora è ufficiale: Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club.

Pisa, Oscar Hiljemark è il nuovo tecnico: contratto fino al 2027 con opzioneAdesso è ufficiale: Oscar Hiljemark è il nuovo tecnico del Pisa. Ad annunciarlo è stato il club toscano con il seguente comunicato:. tuttomercatoweb.com

Pisa, è ufficiale: Oscar Hiljemark è il nuovo allenatoreOscar Hiljemark è il nuovo tecnico del Pisa . Lo rende noto il club nerazzurro che, dopo l 'esonero di Alberto Gilardino , ha deciso di affidare l'incarico di responsabile tecnico della prima ... msn.com

Hiljemark è arrivato in città nella notte. La prima foto. Oggi il primo allenamento Inizia in notturna l'avventura di Hiljemark sulla panchina nerazzurra. In giornata ufficialità e primo allenamento col suo secondo Manicone https://www.quinewspisa.it/pisa-hiljemark - facebook.com facebook