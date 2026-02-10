Durante la commemorazione delle Foibe, il sindaco Sala ha messo in guardia dal cercare di usare le violenze di quei momenti per fini politici. Ha detto che c’è chi prova a sfruttare il clima di tensione internazionale, ma bisogna mantenere la memoria senza distorsioni. La sua presa di posizione arriva in un momento di polemiche e discussioni accese su come ricordare quelle tragedie.

MILANO, 10 FEB – “Credo che non si possa che condannare le violenze” che sono accadute sabato a Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi, “su questo siano d’accordo tutti dopodiché c’è un clima nel mondo e nel nostro paese per cui ogni forma di dissenso viene bollata come contro la nazione”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia di commemorazione per le vittime delle foibe nel Giorno del Ricordo. “In queste manifestazioni ci sono gruppi di violenti che vanno isolati e che vanno puniti – ha aggiunto -, poi però bisogna anche accettare che qualcuno non la vede come chi governa, quindi è veramente molto, molto meglio non strumentalizzare“. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Commemorazione Foibe, Sala: ‘non strumentalizzare le violenze contro le olimpiadi’

