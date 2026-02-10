Commemorazione Foibe Sala | ‘non strumentalizzare le violenze contro le olimpiadi’
Durante la commemorazione delle Foibe, il sindaco Sala ha messo in guardia dal cercare di usare le violenze di quei momenti per fini politici. Ha detto che c’è chi prova a sfruttare il clima di tensione internazionale, ma bisogna mantenere la memoria senza distorsioni. La sua presa di posizione arriva in un momento di polemiche e discussioni accese su come ricordare quelle tragedie.
MILANO, 10 FEB – “Credo che non si possa che condannare le violenze” che sono accadute sabato a Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi, “su questo siano d’accordo tutti dopodiché c’è un clima nel mondo e nel nostro paese per cui ogni forma di dissenso viene bollata come contro la nazione”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della cerimonia di commemorazione per le vittime delle foibe nel Giorno del Ricordo. “In queste manifestazioni ci sono gruppi di violenti che vanno isolati e che vanno puniti – ha aggiunto -, poi però bisogna anche accettare che qualcuno non la vede come chi governa, quindi è veramente molto, molto meglio non strumentalizzare“. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondimenti su Foibe Commemorazione
Olimpiadi e gli scontri al Corvetto, Sala: “Violenze da condannare ma sbagliato strumentalizzare”
Il post neofascista della consigliera di Azione Universitaria sulla commemorazione per le foibe a Bologna
Valeria Petrini, rappresentante di Azione Universitaria, ha condiviso sui social media un post che ha sollevato polemiche.
Ultime notizie su Foibe Commemorazione
Argomenti discussi: Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; La tragedia delle foibe: un giorno per ricordare; Giorno del Ricordo: Isernia non dimentica il dramma delle Foibe e dell’Esodo.
Sala, condanno le violenze di sabato ma non si strumentalizziCredo che non si possa che condannare le violenze che sono accadute sabato a Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi, su questo siano d'accordo tutti dopodiché c'è un clima nel mondo e ... ansa.it
Giorno del Ricordo 2026: cerimonie istituzionali a Montecitorio, commemorazioni locali e mostre negli Archivi di Stato per le vittime delle Foibe e dell’esodoIl 10 febbraio segna la commemorazione ufficiale del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle Foibe e ai 250.000 italiani costretti all'esodo da Istria, Fiume e Dalmazia. orizzontescuola.it
Ieri si è svolta la commemorazione del Giorno del Ricordo presso il Parco Martiri delle Foibe in via Rocca. Per l'occasione sono intervenuti il Sindaco Diego Torri, il Sindaco Junior Amalia Vasile e la Presidente Anpi Trezzo sull'Adda Chiara Schmitd. - facebook.com facebook
Giorno del #Ricordo. Il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle @foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. @mdepascale e Allegni: “Una pagina dolorosa della nostra storia che deve continuare a interrogarci come istituzioni democratiche" La #notizia x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.