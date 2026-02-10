Olimpiadi e gli scontri al Corvetto Sala | Violenze da condannare ma sbagliato strumentalizzare

Milano, 10 febbraio 2026 – Il sindaco Sala prende posizione sugli scontri al Corvetto durante le proteste per le Olimpiadi. “Le violenze vanno condannate, non ci sono dubbi – dice – ma è sbagliato usare questi episodi per strumentalizzare tutto e alimentare polemiche che non portano a nulla”. Le tensioni sono scoppiate durante le manifestazioni, e il primo cittadino invita a distinguere tra dissenso e violenza, evitando di trasformare le contestazioni in un’occasione di strumentalizzazione politica.

Milano, 10 febbraio 2026 – "Credo che non si possa che condannare le violenze, su questo siamo d'accordo tutti, dopodiché c'è un clima nel mondo e nel nostro Paese per cui ogni forma di dissenso viene bollata come contro la nazione. Ora, in queste manifestazioni ci sono gruppi di violenti che vanno isolati e che vanno puniti, poi però bisogna anche accettare che qualcuno non la vede come chi governa, quindi è veramente molto meglio non strumentalizzare”. Milano Cortina, cariche e idranti contro i manifestanti al corteo Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia in piazza della Repubblica a proposito degli scontri al Corvetto durante la manifestazione anti Olimpiadi di sabato 7 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

