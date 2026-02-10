comitato per il diritto alla salute timori sulla gestione mista

Il Comitato per il diritto alla salute ha scritto al sindaco di Città della Pieve e ai capigruppo per esprimere preoccupazioni sulla gestione mista annunciata durante l’incontro con la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, previsto per il 25 febbraio. La nota evidenzia timori e dubbi su come verranno gestiti i servizi sanitari in futuro.

Il “ Comitato per il diritto alla salute Art. 32 “ ha inviato una nota ufficiale al sindaco di Città della Pieve e ai capigruppo, manifestando forti perplessità in merito all’incontro istituzionale fissato per il prossimo 25 febbraio con la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Pur apprezzando la volontà unitaria di affrontare le problematiche sanitarie, il Comitato lamenta una carenza di trasparenza, sottolineando come la cittadinanza non sia stata preventivamente informata sulle richieste specifiche che verranno sottoposte alla Governatrice. In particolare, desta preoccupazione l’apertura verso una "gestione mista" — tra pubblico e privato — per la realizzazione del Centro per protesi articolari, un orientamento che il Comitato definisce non esplicitato nei programmi elettorali e sul quale esige chiarimenti immediati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, rappresenta un principio fondamentale per la tutela del benessere di ogni individuo e della collettività.

