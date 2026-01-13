Il diritto alla Salute | è stato dimezzato Troppi non si curano

Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, rappresenta un principio fondamentale per la tutela del benessere di ogni individuo e della collettività. Tuttavia, negli ultimi anni, molte persone si trovano a dover rinunciare alle cure necessarie, con conseguenze che compromettono la qualità di vita e la tutela dei propri diritti. È importante analizzare le cause di questa situazione e riflettere sulle possibili soluzioni.

L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività..". Domandiamoci se quel "diritto fondamentale" è rispettato. Oggi possiamo tranquillamente rispondere che quel diritto è stato trasformato in un "mezzo diritto". Abita, per molti versi, in realtà nascoste, poco indagate, se non superficialmente, in dibattiti o interviste che non arrivano mai al cuore del problema. Per far affiorare questo concetto occorrerebbe dare trasparenza ai tanti problemi della gestione sanitaria, far conoscere le possibili soluzioni, rendere comprensibile la comunicazione e, in sostanza, far partecipare la classe medica, ma anche i cittadini, alle scelte che direttamente li riguardano.

