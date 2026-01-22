Donald trump timori sulla sua salute | Quel livido va giustificato

Un nuovo livido sulla mano di Donald Trump ha sollevato domande sulla sua salute. La presenza di questa vistosa alterazione ha riacceso il dibattito sulle condizioni fisiche dell’ex presidente degli Stati Uniti, portando a speculazioni e preoccupazioni tra media e osservatori. La questione, che riguarda la sua integrità fisica, richiede attenzione e verifiche ufficiali per chiarire eventuali motivi o cause.

Il nuovo livido evidente sulla mano sinistra di Donald Trump riaccende il dibattito sulle condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti. A commentare l'immagine è Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che parla di un segno difficilmente attribuibile a una causa banale. «È evidente che si tratta di un punto dove probabilmente vengono fatte flebo», osserva Bassetti, sottolineando come non sia la prima volta che la mano di Trump appare in quelle condizioni. Secondo il medico, le possibili spiegazioni sono diverse: fragilità capillare legata all'età, piccoli traumi, somministrazione endovenosa di liquidi o farmaci, oppure l'uso di anticoagulanti, noti per favorire la comparsa di ematomi.

