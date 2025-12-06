Nuovo riconoscimento per la Fumettoteca | la rivista ' Fumetto' dedica un servizio alla sezione ‘Caterina Sforza’

Forlitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub di Forlì conquista ancora una volta il panorama nazionale del fumetto, grazie alla sezioneCaterina Sforza’, progetto unico in Italia che unisce conservazione, divulgazione e attivismo sociale attraverso la Nona Arte. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

