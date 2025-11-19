La crisi dell’ordine mondiale e il futuro della Palestina serata dedicata alla Palestina al Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli

Napolitoday.it | 19 nov 2025

Tra le macerie di Gaza e i tentativi di raggiungere una ‘Pace’ che sembra impossibile, la questione palestinese torna al Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli nella giornata del 20 novembre con un approfondimento che intende riportare al centro dell’attenzione il “dramma infinito di un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

