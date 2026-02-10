Come sta Lindsey Vonn dopo l’infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina le prime parole

Lindsey Vonn si riprende dopo l'infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa di sci ha parlato per la prima volta, spiegando come si sente e quali sono i prossimi passi. Ora si concentra sulla riabilitazione, sperando di tornare in pista presto.

Dopo l’infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, come sta Lindsey Vonn? Ecco le prime parole dell’atleta statunitense. Tanta apprensione intorno alla sciatrice statunitense Lindsey Vonn, tra le più forti e vincenti di sempre. La sportiva come sta? Per la prima volta l’atleta ha commentato la caduta di domenica, durante la discesa libera femminile nel corso delle Olimpiadi di Milano Cortina. Purtroppo la caduta si è verificata poco dopo la partenza, quando ha perso il controllo ed è scivolata. Portata via in elisoccorso e ricoverata in ospedale a Treviso, i medici si sono subito presi cura di lei. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn rompe il silenzio sui social dopo l’infortunio a Cortina.

Lindsey Vonn si è infortunata gravemente durante la discesa a Crans Montana.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: frattura alla gamba, già operata a Treviso. Il video dell'incidente; Vonn operata per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra; Olimpiadi dal sogno all'incubo: come sta Lindsey Vonn dopo i 13 secondi di dramma; Dramma Lindsey Vonn: la caduta, le urla, tutto quello che sappiamo.

