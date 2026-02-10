Lindsey Vonn rompe il silenzio sui social dopo l’infortunio a Cortina. La campionessa americana si mostra determinata, nonostante la frattura scomposta del femore sinistro rimediata durante la discesa libera alle Olimpiadi. “La vera sconfitta nella vita è non provarci”, scrive, dimostrando ancora una volta la sua tenacia.

Sono affidate ai social le prime parole di Lindsey Vonn dopo il brutto infortunio rimediato a Cortina, durante la discesa libera valida per le Olimpiadi, in cui ha riportato una frattura scomposta del femore sinistro. L’atleta statunitense, tornata alle gare dopo cinque anni di inattività, ha scritto: “Ho sempre saputo che scendere era un rischio. La discesa libera è sempre stata e sarà sempre uno sport incredibilmente pericoloso. Il mio sogno olimpico non è finito nel modo in cui sognavo. Non è stato un lieto fine o una favola, è stata semplicemente la vita”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) La sciatrice, quindi, chiarisce: “Nella discesa libera la differenza tra un tracciato strategico e un infortunio catastrofico può essere minima. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le prime parole di Lindsey Vonn dopo l’infortuno a Cortina: “La vera sconfitta nella vita è non provarci”

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si riprende dopo la brutta caduta a Cortina.

Lindsey Vonn ha annunciato sui social di aver subito un infortunio grave durante la discesa libera a Cortina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Le prime parole di Tirelli; ESCLUSIVA - Le prime parole di Lahdo, nuovo acquisto del Como; Le prime parole di Lindsey Vonn dopo l’infortunio; Uomini e Donne, le prime parole di Federico dopo la scelta di Cristiana: la delusione dell'ex corteggiatore.

Lindsey Vonn, le prime parole dopo la caduta a Cortina: «Non è una fiaba, è la vita»Dall'ospedale di Treviso, dopo due operazioni per una frattura multipla alla tibia, Lindsey Vonn rompe il silenzio. La campionessa racconta la verità su quei maledetti 13 centimetri che hanno spezza ... iodonna.it

Samira Lui riapre Instagram: Ho riflettuto molto, le prime parole dopo mesi di silenzio e le accuse di CoronaLa bella showgirl friulana è tornata sui social dopo diverso tempo raccontando a fan il motivo della sua assenza dal web: ecco i dettagli. libero.it

Una Lindsey Vonn a cuore aperto ha interrotto il silenzio per spiegare la sua situazione. Lo ha fatto da campionessa qual è con la calma e la saggezza dei forti. Un messaggio tanto forte quanto struggente. Conscia di quanto accade e senza rimorsi. Bisogna p - facebook.com facebook

Il messaggio di Lindsey #Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: #Sinner e #Tamberi le rispondono così sui social x.com