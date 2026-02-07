Lindsey Vonn si è infortunata gravemente durante la discesa a Crans Montana. La campionessa americana è caduta, rimediando la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La gara è stata subito interrotta e ora si temono settimane di stop e riabilitazione. La paura cresce anche tra gli altri atleti, mentre Federica Brignone si mostra preoccupata per le condizioni di Vonn.

Lindsey Vonn ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro cadendo durante la discesa libera di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena venerdì 30 gennaio e interrotto proprio dopo l’incidente occorso alla fuoriclasse statunitense. L’episodio avvenuto in Svizzera otto giorni fa avrebbe fatto pensare all’impossibilità di prendere parte alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, invece la 41enne ha stretto i denti e si è presentata nella Perla delle Dolomiti con il chiaro intento di essere assoluto protagonista e di puntare al bersaglio grosso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lindsey Vonn sta davvero così male? Le parole di Federica Brignone e i precedenti spaventosi a Cortina

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Federica Brignone non ha dubbi: se l’infortunio di Lindsey Vonn fosse grave come il suo, non sarebbe qui a parlare.

Lindsey Vonn è caduta oggi a Crans-Montana durante una discesa libera di Coppa del Mondo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Lindsey Vonn, aggiornamenti sull'infortunio: rottura del crociato, ma vuole partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Lindsey Vonn in pista con un ginocchio rotto: come è possibile?; Lindsey Vonn shock: legamento crociato rotto ma vuole gareggiare a Cortina; Tre giorni dopo l'incidente, Lindsey Vonn lavora al recupero per giovedì, anche se il meteo potrebbe cancellare la 1^ prova.

Lindsey Vonn risponde al medico che insinua: Non si è rotta davvero il crociato come tutti credonoLindsay Lonn risponde al medico che non crede alla sua rottura del legamento crociato: Solo perché a te sembra impossibile non significa che non ... fanpage.it

Lindsay Vonn è davvero la donna bionica: guarda il super allenamento con il crociato rotto. VideoLa campionessa americana di sci Lindsey Vonn sfida ogni limite. Nonostante la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, la 41enne ... sport.tiscali.it

#MilanoCortina2026: sale l'attesa! #Marabini (Gazzetta) a RS: «Weekend chiave con le discese. Paris punta all'oro sulla sua Stelvio, mentre a Cortina riflettori su Lindsey Vonn, pronta alla sfida nonostante l'infortunio. L'Italia cerca il colpo per caricare t x.com

ANSA.it. . Squat e affondi, il crociato rotto non ferma la sciatrice americana Lindsey Vonn. Nel video social: "Non mi arrendo e lavoro sodo per farcela!" #ANSA facebook