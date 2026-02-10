Schianto in Superstrada a San Marino coinvolta Mercedes legata alla società di Kimi Antonelli

La notte tra sabato e domenica si è sfiorata la tragedia sulla Superstrada di San Marino. Una Mercedes, collegata alla società di Kimi Antonelli, si è scontrata con un altro veicolo. L’incidente ha provocato traffico in tilt e molta paura tra chi ha assistito alla scena. Per fortuna, nessuno è rimasto gravemente ferito, ma i rilievi sono ancora in corso.

Ha fatto rumore, e continua a farne, l’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Superstrada di San Marino. Non solo per la violenza dell’impatto o per la spettacolarità dello schianto contro un muro di contenimento, ma per l’identità dell’auto coinvolta. Un dettaglio che ha rapidamente acceso il dibattito sul Titano. Il bolide finito decisamente malconcio è infatti una Mercedes potente – a quanto si apprende con una cilindrata di 4000 cc – in uso alla società di Kimi Antonelli, il giovane talento della Formula 1 e astro nascente del team Mercedes, residente a San Marino. Una circostanza che ha contribuito ad amplificare l’attenzione attorno all’episodio e a far circolare la notizia con un incalzante tam tam sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

