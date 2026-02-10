La truffa della ballerina torna a colpire gli utenti di WhatsApp. I truffatori sfruttano la fiducia delle persone, fingendo di essere familiari o amici, per rubare il controllo degli account e prendere possesso del telefono. Questa frode si basa su inganni semplici, ma efficaci, e mette in allerta chi usa frequentemente l’app di messaggistica.

Il nuovo tentativo di frode sfrutta la fiducia nei confronti di familiari e conoscenti per rubare il controllo degli account e "impossessarsi" del telefono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Truffa della ballerina, cos'è e come difendersi dal raggiro su WhatsApp

Approfondimenti su Truffa Della Ballerina

La truffa della ballerina torna a preoccupare gli utenti di WhatsApp.

Negli ultimi tempi, si parla sempre più della cosiddetta «truffa della ballerina» su WhatsApp.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Truffa Della Ballerina

Argomenti discussi: La truffa della ballerina su WhatsApp, a Reggio Emilia il contagio partito da un sindaco: Profili clonati, abbiamo azzerato tutto o cambiato telefono; Vota la migliore ballerina ma è una truffa: così si clonano i profili WhatsApp; Rispondi a un tuo contatto e ti rubano il profilo WhatsApp: come riconoscere la truffa della ballerina; Truffatori in azione col trucco della ballerina: come funziona.

WhatsApp, allarme truffa ballerina: numerosi i casi anche in Alto AdigeCircola un messaggio che sembra innocuo e chiede un semplice voto per una ballerina. In realtà può far perdere in pochi minuti il controllo dell’account e colpire anche amici e familiari. I casi son ... altoadige.it

Truffa della ballerina: come funziona e come difendersiLa truffa della ballerina sta circolando massicciamente su WhatsApp in queste settimane, colpendo migliaia di utenti in tutta Italia. Si tratta di una ... adiconsum.it

Torna a diffondersi in Italia una truffa WhatsApp già nota ma sempre più insidiosa. Si chiama “truffa della ballerina” e negli ultimi tempi ha colpito decine di persone, creando un effetto domino che porta alla perdita dell’account in pochi minuti. Il meccanismo sfr - facebook.com facebook

Truffa "della ballerina" su WhatsApp: così rubano l’account x.com