Truffa della ballerina cos' è e come difendersi dal raggiro su WhatsApp
La truffa della ballerina torna a colpire gli utenti di WhatsApp. I truffatori sfruttano la fiducia delle persone, fingendo di essere familiari o amici, per rubare il controllo degli account e prendere possesso del telefono. Questa frode si basa su inganni semplici, ma efficaci, e mette in allerta chi usa frequentemente l’app di messaggistica.
WhatsApp, allarme truffa ballerina: numerosi i casi anche in Alto AdigeCircola un messaggio che sembra innocuo e chiede un semplice voto per una ballerina. In realtà può far perdere in pochi minuti il controllo dell’account e colpire anche amici e familiari. I casi son ... altoadige.it
Truffa della ballerina: come funziona e come difendersiLa truffa della ballerina sta circolando massicciamente su WhatsApp in queste settimane, colpendo migliaia di utenti in tutta Italia. Si tratta di una ... adiconsum.it
